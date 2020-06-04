Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan’ın, İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ayasofya’da Fetih Suresi okunması sebebiyle verdiği tepkiye şaşırmadığını belirterek “Bu kadar yüzsüzlük nasıl yapılabilir, nasıl açığa vurur inanamıyor insan. Türkiye toprakları içinde ezanın ya da Kur’ân-ı kerimin nerede ne zaman okunacağını başkası, Yunanistan belirleyemez” dedi.

Türkiye’nin farklı inanç topluluklarına tüm haklarını verdiğini söyleyen Çavuşoğlu “Ayasofya Yunanistan’a bağlı değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir mülküdür ve fethedilmiştir. Yunanistan’ın Ayasofya’da Kur’ân-ı kerim okundu diye sesini çıkarması saçmalık ve haddini aşmaktır” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı, Türkiye’ye bu konuda akıl verecek son ülkenin Yunanistan olduğunu vurgulayarak, Avrupa’da camisi olmayan tek başkentin Atina olduğunun altını çizdi. Yunanistan’ın halkın seçtiği müftülere, namaz kıldırdığı için hapis ve para cezası verdiğini, koronavirüsü bahane ederek de Batı Trakya’da ezanı susturmaya çalıştırdığını hatırlatan Çavuşoğlu “Bunlar samimi değil” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, ABD’de siyahi George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin de “Polisin herhangi bir insanı, ırkı, dini, inancı ne olursa olsun bu şekilde öldürmesi kabul edilemez” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Covid-19 sebebiyle yurt dışından tahliyelerin devam ettiğini de belirterek “126 ülkeden 75 binden fazla vatandaşımızı Türkiye’ye tahliye ettik. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonudur. Bugüne kadar maalesef yurt dışında 562 vatandaşımız da vefat etti. 456’sının cenazesini Türkiye’ye getirdik” açıklamasında bulundu.

DOĞU AKDENİZ MESAJI: ÜLKEMİZ OLMADAN NETİCE ALAMAZLAR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki son gelişmelere ilişkin şu değerlendirmede bulundu: Biz, Doğu Akdeniz’de herkesle iş birliğine varız. Türkiye’nin olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir, Türkiye’nin olmadığı hiçbir iş birliği de sonuçta netice getirmez. Bunu da attığımız adımlarla gösterdik.