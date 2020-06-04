Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Siz evde kalın ihtiyaçlarınızı biz getirelim” anlayışıyla hizmet veren Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM), bugüne kadar 77 bin 141 ilçe sakinine hizmet taşıdı. İhtiyaç sahibi ailelerle birlikte, iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafa nakdi yardım ulaştıran belediye, 4 bin 907 aileye de gıda desteğinde bulundu. Süreçte yedi bin kişiyle sıcak yemek paylaşan belediye, 13 bin 485 ekmek dağıttı. 51 bin noktada dezenfekte çalışması yapan, 9 bin 937 litre el dezenfektanını da ilçe sakinlerine ulaştıran Palandöken Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’nde 88 bin maske üretti ve ilçe sakinlerinin maske ihtiyacına cevap verdi. 21 bin 850 eldiven, bin 427 tulum ve 420 adet de kolonya dağıtımı gerçekleştiren belediye, zabıta ekipleri vasıtasıyla da 2 bin 193 iş yerinde denetim gerçekleştirdi. Çağrı Korkmaz ERZURUM İHA