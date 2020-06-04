Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de son 24 saatte 988 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 167 bin 410, can kaybı 4 bin 630 oldu.

Son 24 saatte 926 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 131 bin 778 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000’in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." ifadelerini kullandı.