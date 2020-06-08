Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sınır ötesi harekâtlarda ve terörle mücadelede göz dolduran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yeni tip koronavirüsle (COVID-19) savaşta da dünyaya fark attı. Personel mevcudu oranına bakıldığında pozitif vaka sayısının en az olduğu ordu Türk ordusu oldu. TSK’daki başarı şöyle geldi: Önce Kovidle Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu. Merkezde Türkiye ve dünyadaki gelişmeler anlık takip edildi. Birliklerde tedbirler alındı. Mesai saatleri düzenlendi. Personel ve birlik hareketleri asgari seviyeye indirildi. Filyasyon ekipleri oluşturuldu. Vaka takip yazılımı ile bilgisayar üzerinden hangi birlikte ne olduğu kayıt altına alındı.

“HERKES YERİNDE KALSIN” EMRİ

Tüm atama ve görevlendirmeler iptal edildi, ‘Herkes yerinde kalsın’ diye emir verildi. Erbaş ve erlerin hafta sonu izinleri durduruldu. Birliklere ziyaretçi girişi yasaklandı. Millî ve uluslararası tatbikatlar ertelendi. Personelin kullandığı malzeme ve araçlar dezenfekte edildi. Suriye sınırına giriş-çıkış tek kapıdan yapıldı. Suriye’de bulunan birlikler devamlı kontrol edildi. Yemekhaneler ve yatakhaneler ve ortak kullanım alanları aralıklı duruma getirilerek yeniden planlandı. Terhisler, celp ve sevk dönemi uzatıldı. Ordunun dikimevlerinde 40 milyon maske, 500 bin tulum, 160 ton dezenfektan üretimi yapıldı. Öte yandan, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar da yaptığı açıklamada “Gerçekten övünülecek bir durum. Bu büyük bir başarı” diyerek tebrik etti.