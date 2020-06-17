Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un en büyük adliyeleri olan İstanbul, Anadolu ve Bakırköy Adalet Sarayında duruşmaların başlaması sebebiyle yoğunluk oluştu. Adliyle girişlerinden vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, salgın tehlikesinin devam etmesi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi yönünde sık sık uyarılarda bulunuldu. Girişlerde maske denetimi yapılıp ateş ölçülürken, çeşitli noktalara dezenfektanlar yerleştirildi. Maskesi olmayan vatandaşlar ise maske satış noktasına yönlendirildi. Duruşmalara izleyici olarak girmek isteyen bazı vatandaşların ise görevlilerce uyarılarak geri gönderildiği görüldü. Ankara ve İzmir adliyelerinde de benzer görüntüler oluştu.