Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurul üyeleri Bülent Arınç, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Yıldırım Akbulut’un katıldığı toplantıya ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun bir açıklama yaptı. Altun, “1915 olayları hakkında Türkiye karşıtı asılsız iddialara karşı atılacak adımlar ele alındı. Türkiye’yi ve milletimizi karalamak için 1915 olaylarını malzeme olarak kullanan Ermeni lobisinin ve konuyu siyasi hesaplarla istismar eden ülkelerin gerçek dışı iddialarla yaptıkları propagandanın önüne geçecek, ulusal ve uluslararası kamuoyunda gerçekleriyle anlatılmasını sağlayacak projeler ve faaliyetler ele alınmıştır” dedi.