Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 861'e yükseldi.

Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 154 bin 640 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 1429 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 182 bin 727, can kaybı 4 bin 861 oldu.

Son 24 saatte 1261 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 154 bin 640 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "Günlük yeni vaka sayımızda dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan." dedi.