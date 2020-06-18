Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

e-Duruşma ile Afyon, Edirne ve Çorum baro başkanlarına video-konferansla bağlanan Gül "Birkaç dakikalık duruşma için 500-600 kilometre öteden gelip dönmek artık sona erecek. Az önce de sanki buradaymış gibi baro başkanlarımızın seslerini duyduk. Böylece hâkimler tanığı, bilirkişiyi, uzmanı dinleyebilecek. Adliyede işlerini yaparken duruşmayı takip edebilecek. Bunu, CELSE programıyla da entegre ederek, ceza davalarında da yine yaygınlaştıracağız." diye konuştu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da tarihin yazıldığı, bir tarihin hayata geçirildiği ana tanıklık ettiklerini, geçen yıl 30 Mayıs'tan bu yana Adalet Bakanlığının, Bakan Gül başkanlığında muazzam işler yaptığını söyledi. Yargı hizmetlerinin kalitesinin artırılmasında son bir iki yıldır yapılanların onlarca yıla bedel olduğunu belirten Feyzioğlu, bu hizmet, altı ay önce açıklandığında birilerinin bunları yerden yere vurmaya kalktığını, belirterek şunları kaydetti: Artık vatandaş avukatın maliyetini üstlenmek zorunda kalmayacak, yargıda maliyetler de düşecek" dedi.