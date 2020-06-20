İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Tatvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
20.06.2020 - 12:20 | Son Güncelleme: 20.06.2020 - 12:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Tatvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
712330 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/712330.aspx
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