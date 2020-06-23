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Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırının faillerine müebbet istemi
23.06.2020 - 09:49 | Son Güncelleme: 23.06.2020 - 09:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı tamamladı. İddianamede, tutuklu 2 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Etiketler : şehit,atakan arslan,
712964 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/712964.aspx
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