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Avrupa Birliği'nden Refah'a operasyon açıklaması: "Kabul edilemez!"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avrupa Birliği&#039;nden Refah&#039;a operasyon açıklaması: &quot;Kabul edilemez!&quot;

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Refah'a operasyon başlatacağına yönelik haberlere tepki göstererek İsrail'i saldırıdan vazgeçmeye çağırdı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Refah'a yönelik saldırının yakın bir zamanda başlayacağına dair yaptığı açıklamaya cevap verdi.

"AB BU SENARYOYU ÖNLEMEK İÇİN HAREKETE GEÇEBİLİR"

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail'in Refah'taki sivillere tahliye emri en kötüsünün habercisi: daha fazla savaş ve kıtlık. Bu kabul edilemez! İsrail derhal Refah'a yönelik kara saldırısından vazgeçmeli ve BMGK 2728'i uygulamalıdır. AB, Uluslararası toplumla birlikte bu senaryoyu önlemek için harekete geçebilir ve geçmelidir." ifadelerini kullandı.

GALLANT'TAN SALDIRI AÇIKLAMASI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ın İsrail hükümetiyle esir takası anlaşmasına varmak istemediğine dair göstergeler olduğunu iddia ederek, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF), Refah'a yönelik operasyon için hazır olduğunu ve saldırının çok yakında başlayacağını söylemişti. 

Avrupa Birliği'nden Refah'a operasyon açıklaması:

REFAH'A HAVA SALDIRISI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın açıklamaları tazeliğini korurken ve dünyadan olası operasyona karşı tepkiler yükselmişken, İsrail ordusu bugün öğle saatlerinde Refah'a yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Gazze Şeridi'nde bilanço her geçen gün artarken, İsrail'in Refah saldırısının ne zaman başlayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor.

Avrupa Birliği'nden Refah'a operasyon açıklaması:

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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