Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail bebekleri hedef almaya devam ediyor! Refah'ta bir bebek daha katledildi...

İsrail bebekleri hedef almaya devam ediyor! Refah'ta bir bebek daha katledildi...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in geçtiğimiz sene düzenlediği saldırıda annesi ve babasını kaybeden, yoğun çabalar sonucu anne karnından kurtarılan Filistinli bebek Hani, bu sabah İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden binlerce bebek ve çocuğa her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Tüm dünyanın baskısına rağmen her gün katliamlarına ara vermeden devam eden İsrail'in saldırılarında yaklaşık 35 bin sivilin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'nde yeni bir dram daha yaşandı. Geçtiğimiz sene İsrail'in saldırıları sonucu anne ve babasını kaybeden, Filistinli doktorların yoğun çabaları sonucu anne karnından çıkartılarak kurtarılan Hani bebek, İsrail'in bu sabah Refah'a düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetti. 

SAVAŞIN BAŞINDA DOĞMUŞTU

Filistinli Hani bebek, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından yaklaşık iki hafta sonra dünyaya gelmişti. İsrail'in saldırısında anne ve babası hayatını kaybetmiş, Filistinli doktorların çabaları sonucu hayata tutunmuştu. Hani bebek, İsrail'in geleceğini ve yaşam hakkını ve hayallerini çaldığı binlerce masum Filistinli bebekten yalnızca biri.

SOYKIRIM POLİTİKASI

İsrail'in açlığı bir silah olarak kullandığı ve soykırım uyguladığı Gazze Şeridi'nde siviller, yoğun bombardıman ve kıtlığın yanı sıra sıcak havalar ile de baş etmek zorunda bırakılıyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada "En yüksek bedeli çocukların ödediği" ifade edilerek çocukların derme çatma yapılarda yaşamak zorunda bırakıldığı vurgulanmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e Külliye göndermesiKim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elenen yarışmacı herkesi şaşırttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Refah tehdidi: "Çok yakında işgal edeceğiz!" - Dünya"Refah'ı çok yakında işgal edeceğiz!"Ünlü model Bella Hadid'ten Gazze çıkışı: "Artık daha fazla sessiz kalamayacağım!" - DünyaÜnlü modelden radikal karar!Arjantin liderinden Falkland itirafı: "Şu anda İngiltere'nin elinde" - Dünya"Şu anda İngiltere'nin egemenliğinde"Kolombiya'dan Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri kesme kararına destek - DünyaKolombiya'dan İsrail ile ilişkilerin kesilmesine destek!İsrail, Refah'a girmeye hazırlanıyor! Filistinliler son sığınaklarından tahliye ediliyor - Dünyaİsrail, Refah'a girmeye hazırlanıyor!Mandırada çiftçilik yapan adama inekten kuş gribi bulaştı! Gözleri kan çanağına döndü - Dünyaİlk defa bir memeliden bulaştı!
Sonraki Haber Yükleniyor...