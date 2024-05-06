İsrail bebekleri hedef almaya devam ediyor! Refah'ta bir bebek daha katledildi...

İsrail'in geçtiğimiz sene düzenlediği saldırıda annesi ve babasını kaybeden, yoğun çabalar sonucu anne karnından kurtarılan Filistinli bebek Hani, bu sabah İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden binlerce bebek ve çocuğa her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Tüm dünyanın baskısına rağmen her gün katliamlarına ara vermeden devam eden İsrail'in saldırılarında yaklaşık 35 bin sivilin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'nde yeni bir dram daha yaşandı. Geçtiğimiz sene İsrail'in saldırıları sonucu anne ve babasını kaybeden, Filistinli doktorların yoğun çabaları sonucu anne karnından çıkartılarak kurtarılan Hani bebek, İsrail'in bu sabah Refah'a düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetti.

SAVAŞIN BAŞINDA DOĞMUŞTU

Filistinli Hani bebek, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından yaklaşık iki hafta sonra dünyaya gelmişti. İsrail'in saldırısında anne ve babası hayatını kaybetmiş, Filistinli doktorların çabaları sonucu hayata tutunmuştu. Hani bebek, İsrail'in geleceğini ve yaşam hakkını ve hayallerini çaldığı binlerce masum Filistinli bebekten yalnızca biri.

SOYKIRIM POLİTİKASI

İsrail'in açlığı bir silah olarak kullandığı ve soykırım uyguladığı Gazze Şeridi'nde siviller, yoğun bombardıman ve kıtlığın yanı sıra sıcak havalar ile de baş etmek zorunda bırakılıyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada "En yüksek bedeli çocukların ödediği" ifade edilerek çocukların derme çatma yapılarda yaşamak zorunda bırakıldığı vurgulanmıştı.