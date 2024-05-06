Türk cerrah yaşadıklarını anlattı: Gazze’de ölüm kalım tercihi yaptık

Gönüllü olarak Gazze’ye giden Türk cerrah Kamacı “İki acil vaka geliyordu. Ameliyathane bir tane. O anda hayatımızın en zor kararını veriyorduk” dedi.

Gazze’de gönüllü hekim olarak çalışan çocuk cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Taner Kamacı, yaşadıklarını anlattı. Kamacı, Gazze’de az sayıda sağlık kuruluşunun ayakta kaldığını, ameliyathane sayılarının yetersizliğinden dolayı hangi hastanın önce ameliyata alınması kararını vermekte doktorların zorlandığını ifade ederek şunları söyledi: Bazen 15-20 hasta ameliyat olması için geldiği zaman ameliyathane sayısı yetmiyordu.

Acil olduğu hâlde bazen hastaları bekletmek durumunda kalıyorduk. İki hasta var, bir tane ameliyat salonu boş. İkisinin de ameliyata ihtiyacı var. Hangisini alacaksınız? Mesela, birinin dalağı kanıyor birinin bağırsakları delinmiş, karar vermekte çok zorlanıyorduk. Birini ameliyata alıp diğerini bıraktığınız zaman öbürü ölebilir. En çok zorlandığımız şeylerden biri de hangi hastayı böyle durumlarda ameliyata alacağımızın kararını vermekti. Birini alıyorduk ameliyattan sonra diğeri yaşıyorsa onu ameliyata alıyorduk.

Gazze halkının uğradıkları zulme ve vücutlarındaki yaralara rağmen hiç acı çekmiyorlarmış gibi durmalarının kendisini şaşırttığını belirten Opr. Dr. Kamacı “Bu insanların bu kadar büyük travmalara sanki ağrı duymuyorlarmış gibi tepki vermesi hakikaten çok ilginç bir durumdu” dedi.