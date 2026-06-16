Bu yılın sonlarına doğru tanıtılması beklenen Volkswagen’in yeni elektrikli modeli ID. Cross’un tasarımı ortaya çıktı. Resmi tanıtıma hazırlanan Volkswagen ID. Cross’un tasarım detaylarının açığa çıktığı görselleri internete sızdı.

Alman markanın elektrikli modeli yaklaşık 28 bin euroluk bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.



Volkswagen’in yeni elektriklisi ortaya çıktı: ID. Cross böyle mi görünecek?

Markanın “Pure Positive” tasarım dilini benimseyen model sade ama güçlü bir görünüm sunuyor. Ön tarafta boydan boya uzanan ışık imzası genişlerken, siyah çamurluklar güçlü bir görünüm kazandırıyor.



Volkswagen’in yeni elektriklisi ortaya çıktı: ID. Cross böyle mi görünecek?

IQ.LIGHT LED Matrix farlar, aydınlatmalı LED şerit ışık imzası ve 3D LED stop lambaları üst donanım seviyesinde sunulacak.



Volkswagen’in yeni elektriklisi ortaya çıktı: ID. Cross böyle mi görünecek?

Beş kişilik modelin iç mekanında geniş ekranlar, fiziksel kontroller yer alıyor.

Volkswagen’in yeni elektriklisi ortaya çıktı: ID. Cross böyle mi görünecek?

Modelde 475 litrelik bagaj hacmi bulunurken ön tarafta kaputun altında da 22 litrelik bir alan yer alıyor.

37 kWsa (LFP) veya 52 kWsa (NMC) batarya paketiyle sunulacak modelde, 85 kW, 99 kW veya 155 kW motor seçeneği bulunacak.

Volkswagen’in yeni elektriklisi ortaya çıktı: ID. Cross böyle mi görünecek?

105 kW’ye kadar hızlı şarj desteği sunacak model 436 kilometreye kadar menzil vadediyor.

Volkswagen’in yeni elektriklisi ortaya çıktı: ID. Cross böyle mi görünecek?



Araçta aynı zamanda elektrik cihazlara enerji sağlayabilen Vehicle-to-load (V2L) desteği bulunacak.

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