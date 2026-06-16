Volkswagen’in yeni elektriklisi ortaya çıktı: ID. Cross böyle mi görünecek?
Bu yılın sonlarına doğru tanıtılması beklenen Volkswagen’in yeni elektrikli modeli ID. Cross’un tasarımı ortaya çıktı. Resmi tanıtıma hazırlanan Volkswagen ID. Cross’un tasarım detaylarının açığa çıktığı görselleri internete sızdı.
- Yaklaşık 28 bin euroluk fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
- "Pure Positive" tasarım dilini benimseyen model, sade ama güçlü bir görünüm sunuyor.
- Üst donanım seviyesinde IQ.LIGHT LED Matrix farlar, aydınlatmalı LED şerit ışık imzası ve 3D LED stop lambaları bulunacak.
- İç mekanda geniş ekranlar ve fiziksel kontroller yer alıyor.
- Bagaj hacmi 475 litre ve kaput altında 22 litrelik ek alan mevcut.
- 37 kWsa (LFP) veya 52 kWsa (NMC) batarya paketi ve 85 kW, 99 kW veya 155 kW motor seçenekleri sunulacak.
- 105 kW'ye kadar hızlı şarj desteği ile 436 kilometreye kadar menzil vadediyor.
- Vehicle-to-load (V2L) desteği bulunuyor.
Alman markanın elektrikli modeli yaklaşık 28 bin euroluk bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
Markanın “Pure Positive” tasarım dilini benimseyen model sade ama güçlü bir görünüm sunuyor. Ön tarafta boydan boya uzanan ışık imzası genişlerken, siyah çamurluklar güçlü bir görünüm kazandırıyor.
IQ.LIGHT LED Matrix farlar, aydınlatmalı LED şerit ışık imzası ve 3D LED stop lambaları üst donanım seviyesinde sunulacak.
Beş kişilik modelin iç mekanında geniş ekranlar, fiziksel kontroller yer alıyor.
Modelde 475 litrelik bagaj hacmi bulunurken ön tarafta kaputun altında da 22 litrelik bir alan yer alıyor.
37 kWsa (LFP) veya 52 kWsa (NMC) batarya paketiyle sunulacak modelde, 85 kW, 99 kW veya 155 kW motor seçeneği bulunacak.
105 kW’ye kadar hızlı şarj desteği sunacak model 436 kilometreye kadar menzil vadediyor.
Araçta aynı zamanda elektrik cihazlara enerji sağlayabilen Vehicle-to-load (V2L) desteği bulunacak.