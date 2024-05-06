1 Mayıs olaylarında 12 kişinin daha tutukluluğu istendi
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da 1 Mayıs'ta polise mukavemet gösterdikleri belirlenen 12 şüpheli daha tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık yaparak polise mukavemet gösterdikleri belirlenen 12 şüpheli daha tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve taş, sopa, demir çubuklarla polislere mukavemet gösteren şüpheliler tespit edilerek gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan 65 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmiş, adliyeye sevk edilen zanlılardan 38'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı