Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 1 Mayıs olaylarında 12 kişi daha gözaltı!

1 Mayıs olaylarında 12 kişi daha gözaltı!

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
1 Mayıs olaylarında 12 kişi daha gözaltı!

Gündem Haberleri  / Ajanslar

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde olaylara karıştığı tespit edilen 12 kişi daha gözaltına alındı. Olaylarda daha önce de 38 kişi hakimlikçe tutuklanmıştı.

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve taş, sopa, demir çubuklarla polislere mukavemet gösteren şüpheliler tespit edilerek gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 65 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmiş, adliyeye sevk edilen zanlılardan 38'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. 

Edinilen bilgiye göre olaylara karışan 12 kişi daha gözaltına alındı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
Tel Aviv medyası alarmda! İsrail ekonomisine Türk darbesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Doktor Civanım'ın motosikleti depremzedeler için Hatay'da - GündemDoktor Civanım'ın motosikleti depremzedeler için Hatay'daAntalya'da feci kaza! 15 yaşındaki çocuk canından oldu - GündemAntalya'da feci kaza! 15 yaşındaki çocuk canından olduEdanur'un ölümünde sıcak gelime! 3'ü birden adliyeye sevk edildi - GündemEdanur'un ölümünde sıcak gelişme!Herkes Arda Turan'ı, Fatih Terim'i konuşuyor, peki köylüler? Erzan'a para kaptıranlar korkuyor - GündemSeçil köylülerin de başını yakmış!6 Şubat depremlerinde ağır hasar almıştı: Birkaç darbeyle yerle bir oldu - GündemYarım asırlıktı, dayanamadı! Birkaç darbeyle yerle bir olduTokat'ta korkutan anlar! Duyan bomba sandı: 1 kişi yaralandı, ev tanınamaz hale geldi - Gündem1 kişi yaralandı, ev tanınamaz hale geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...