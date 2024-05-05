1 Mayıs olaylarında 12 kişi daha gözaltı!
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Ajanslar- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Ajanslar
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde olaylara karıştığı tespit edilen 12 kişi daha gözaltına alındı. Olaylarda daha önce de 38 kişi hakimlikçe tutuklanmıştı.
İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve taş, sopa, demir çubuklarla polislere mukavemet gösteren şüpheliler tespit edilerek gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan 65 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmiş, adliyeye sevk edilen zanlılardan 38'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
Edinilen bilgiye göre olaylara karışan 12 kişi daha gözaltına alındı.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: Ajanslar
Kaynak: Ajanslar