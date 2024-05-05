1 Mayıs olaylarında 12 kişi daha gözaltı!

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Ajanslar 5 Mayıs 2024 11:09 - Güncelleme: 5 Mayıs 2024 11:16 - Güncelleme:

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde olaylara karıştığı tespit edilen 12 kişi daha gözaltına alındı. Olaylarda daha önce de 38 kişi hakimlikçe tutuklanmıştı.