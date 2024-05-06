Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Erce Kardeşler hem itiraf hem de sitem etmişti! Hatayspor'a haciz şoku! Tüm bunların üzerine...

Erce Kardeşler hem itiraf hem de sitem etmişti! Hatayspor'a haciz şoku! Tüm bunların üzerine...

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Erce Kardeşler hem itiraf hem de sitem etmişti! Hatayspor&#039;a haciz şoku! Tüm bunların üzerine...

Spor Haberleri

1-1 berabere kalınan Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler "5 aydır kaşar ekmek yiyoruz. Duş alamıyoruz" diyerek, Hatayspor'un son durumunu anlatmıştı. Bu sözler üzerine Hatayspor bir şok daha yaşadı. İşte haberin detayları...

Süper Lig'de zor günler geçiren Hatayspor'a bir şok daha... 6 Şubat depremlerinin yıkımı sonrası zor günler geçiren Hatayspor'a haciz gönderildi. Konuya dair ilk açıklamayı ise Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz yaptı. 

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilde olduğu gibi Hatay’da da büyük yıkıma sebep olan deprem felaketi nedeniyle Hatayspor tesisleri ve Yeni Hatay Stadyumu’nda büyük hasar oluştu. Hatayspor Kulübü de bu sebeple bir süre hazırlıklarını Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, İstanbul Riva’da bulunan eğitim tesislerinde yaptı.

Erce Kardeşler hem itiraf hem de sitem etmişti! Hatayspor'a haciz şoku! Tüm bunların üzerine... - 1. Resim

"BİZDEN 5 MİLYON TL İSTEDİLER"

Hatayspor Kulübü, İstanbul’daki konaklamalarından dolayı ise haciz şoku yaşadı. Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, yaptığı açıklamada, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün kulübe haciz gönderdiğini açıkladı. 

Erce Kardeşler hem itiraf hem de sitem etmişti! Hatayspor'a haciz şoku! Tüm bunların üzerine... - 2. Resim

Erce Kardeşler hem itiraf hem de sitem etmişti! Hatayspor'a haciz şoku! Tüm bunların üzerine... - 3. Resim

Toksöz, "Bizden tesisi, 10 Eylül 2023 tarihinde boşaltmamız istenmişti. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 5 milyon TL para istedi. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim kuruşa ihtiyacımız olduğu bir dönemde bizden para istenmesine anlam veremedik. Biz maçları kendi stadımızda oynayamadığımız için gelirimiz yok zaten. Gençlik ve Spor Bakanımızdan yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Erce Kardeşler hem itiraf hem de sitem etmişti! Hatayspor'a haciz şoku! Tüm bunların üzerine... - 4. Resim

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor'a haciz göndermediklerini ve konunun kendileriyle alakası olmadığını açıkladı.

Erce Kardeşler hem itiraf hem de sitem etmişti! Hatayspor'a haciz şoku! Tüm bunların üzerine... - 5. Resim

"5 AYDIR KAŞAR EKMEK YİYORUZ, DUŞ ALAMIYORUZ"

Öte yandan Gaziantep deplasmanından bir puanla ayrılan Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler, "Maç dışında bir şeyler söylemek istiyorum" diyerek başladığı açıklamalarında 6 Şubat depremlerinin ardından Hatayspor'un yaşadığı zorluklardan bahsetmişti. Kardeşler şu ifadeleri kullanmıştı:

Erce Kardeşler hem itiraf hem de sitem etmişti! Hatayspor'a haciz şoku! Tüm bunların üzerine... - 1. Resim

"Geçtiğimiz günlerde Volkan hoca bıraktı. Bu bırakış şöyle bir bırakıştı: Gerçekten biz sezon başından beri çok yalnız kaldık. Sahamız olmadı, tesisimiz olmadı, paramız olmadı, hiçbir şeyimiz olmadı. Görüyorum bazen, insanlar bize kızıyorlar ama ben hayatımda böyle karakterli bir oyuncu grubuyla çalışmadım. Hepsiyle teker teker gurur duyuyorum çünkü gerçekten o kadar çok imkansızlık var ki. Ben 30 yaşındayım, 10-11 yıldır futbol oynuyorum. Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa görüyorum. Bir futbol takımı, basketbol idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi?'

'5 aydır kaşar ekmek yiyoruz. Kaşar ekmek yiyerek, idmanlardan sonra duş almadan evimize gidiyoruz. 1.5 saatlik yolu söylemiyorum bile. Çok üzülüyorum. Tek isteğim Hatayspor'un ligde kalması. Ben Hatay halkı için buradayım. Mantığım her zaman gitmemi söyledi ama kalbim buna asla el vermedi. Belki bu konuşmamdan sonra insanlar sahip çıkar."

 
 
Düzenleyen:  - Spor
YSK kesin sonuçları ilan etti! İşte seçimin yenileneceği yerlerMETA'nın cezası belli oldu! 335,7 milyon lira para cezası kesildi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kayseri'de saha içi bir anda karıştı futbolcular tekme tokat birbirine girdi - SporSaha içi karıştı, futbolcular tekme tokat birbirine girdi"Görüşmeler olacak" demişti! Galatasaray'da flaş Dries Mertens gelişmesi! Büyük bir fedakarlıkla imzalıyor - SporAkıbeti merak konusuydu! Flaş Mertens gelişmesiArda Güler hakkında flaş sözler: "Arda Güler bir alçak" Real Madrid'in parlayan yıldızı bir kez daha manşetlerde - Spor"Arda Güler bir alçaktır"Sergen Yalçın mı, Nuri Şahin mi? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Rota yeniden oluşturuluyor - SporBeşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?Antalya'da şampiyonluk mücadelesinde ortalık karıştı! Saha savaş alanına döndü taşlar ve soplar havada uçuştu - SporŞampiyonluk mücadelesinde ortalık karıştı"Türk futboluna ihtiyacım yok" diyen Hamit Altıntop'un aldığı maaş ortaya çıktı! Ahmet Çakar canlı yayında verdi veriştirdi - Spor"Türk futboluna ihtiyacım yok" demişti! Aldığı maaş...
Sonraki Haber Yükleniyor...