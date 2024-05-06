Erce Kardeşler hem itiraf hem de sitem etmişti! Hatayspor'a haciz şoku! Tüm bunların üzerine...

1-1 berabere kalınan Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler "5 aydır kaşar ekmek yiyoruz. Duş alamıyoruz" diyerek, Hatayspor'un son durumunu anlatmıştı. Bu sözler üzerine Hatayspor bir şok daha yaşadı. İşte haberin detayları...

Süper Lig'de zor günler geçiren Hatayspor'a bir şok daha... 6 Şubat depremlerinin yıkımı sonrası zor günler geçiren Hatayspor'a haciz gönderildi. Konuya dair ilk açıklamayı ise Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz yaptı.

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilde olduğu gibi Hatay’da da büyük yıkıma sebep olan deprem felaketi nedeniyle Hatayspor tesisleri ve Yeni Hatay Stadyumu’nda büyük hasar oluştu. Hatayspor Kulübü de bu sebeple bir süre hazırlıklarını Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, İstanbul Riva’da bulunan eğitim tesislerinde yaptı.

"BİZDEN 5 MİLYON TL İSTEDİLER"

Hatayspor Kulübü, İstanbul’daki konaklamalarından dolayı ise haciz şoku yaşadı. Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, yaptığı açıklamada, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün kulübe haciz gönderdiğini açıkladı.

Toksöz, "Bizden tesisi, 10 Eylül 2023 tarihinde boşaltmamız istenmişti. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 5 milyon TL para istedi. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim kuruşa ihtiyacımız olduğu bir dönemde bizden para istenmesine anlam veremedik. Biz maçları kendi stadımızda oynayamadığımız için gelirimiz yok zaten. Gençlik ve Spor Bakanımızdan yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor'a haciz göndermediklerini ve konunun kendileriyle alakası olmadığını açıkladı.

"5 AYDIR KAŞAR EKMEK YİYORUZ, DUŞ ALAMIYORUZ"

Öte yandan Gaziantep deplasmanından bir puanla ayrılan Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler, "Maç dışında bir şeyler söylemek istiyorum" diyerek başladığı açıklamalarında 6 Şubat depremlerinin ardından Hatayspor'un yaşadığı zorluklardan bahsetmişti. Kardeşler şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geçtiğimiz günlerde Volkan hoca bıraktı. Bu bırakış şöyle bir bırakıştı: Gerçekten biz sezon başından beri çok yalnız kaldık. Sahamız olmadı, tesisimiz olmadı, paramız olmadı, hiçbir şeyimiz olmadı. Görüyorum bazen, insanlar bize kızıyorlar ama ben hayatımda böyle karakterli bir oyuncu grubuyla çalışmadım. Hepsiyle teker teker gurur duyuyorum çünkü gerçekten o kadar çok imkansızlık var ki. Ben 30 yaşındayım, 10-11 yıldır futbol oynuyorum. Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa görüyorum. Bir futbol takımı, basketbol idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi?'

'5 aydır kaşar ekmek yiyoruz. Kaşar ekmek yiyerek, idmanlardan sonra duş almadan evimize gidiyoruz. 1.5 saatlik yolu söylemiyorum bile. Çok üzülüyorum. Tek isteğim Hatayspor'un ligde kalması. Ben Hatay halkı için buradayım. Mantığım her zaman gitmemi söyledi ama kalbim buna asla el vermedi. Belki bu konuşmamdan sonra insanlar sahip çıkar."