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Düğün konvoyunda bahşiş kavgası! Arabayla üzerinden geçti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Düğün konvoyunda bahşiş kavgası! Arabayla üzerinden geçti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'da düğün konvoyunun önünü keserek bahşiş almak isteyenler arasında kavga çıktı. Kavga esnasında yere düşen kişinin üzerinden araba geçerken, 5 kişi gözaltına alındı.

Zile Caddesi'nde M.Ç. (24) adlı genç, içerisinde arkadaşı E.C.K.'nin de bulunduğu düğün konvoyunun önünü kesti. Düğün sahipleri ile bahşiş almak için konvoyun önünü kesen kişi arasında tartışma çıktı. Konvoyun önünü kesen kişi içerisinde para bulunan zarfı almak için ısrar edince tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polislerin kavgayı ayırmaya çalıştığı esnada E.C.K. dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşmak isteyen M.Ç. yerde yatan arkadaşını fark etmeyince arabası ile üzerinden geçti. Çıkan kavga bir süre daha devam ederken M.Ç., yaralanan arkadaşını arabasına bindirerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Arabasına binen M.Ç. polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak olay yerinden uzaklaşırken, polislerden birisi de havaya ateş ederek zanlıyı durdurmaya çalıştı.

Kaçan şahıs kısa sürede yakalandı
Polisin 'dur' ihtarına ve havaya ateş etmesine aldırmadan olay yerinden kaçan iki kişi polis ekiplerinin kovalamacasının ardından Günhan Mahallesi Kızıl Burun mevkisinde yakalandı. Araç sürücüsü M.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, E.C.K. ise olay yerine gelen ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından E.C.K. ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Düğün konvoyunun önünün kesilmesinden sonra çıkan kavganın ardından arabası ile arkadaşını ezdikten sonra kaçan M.Ç. ile kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çıkan kavgada, E.C.K.'nin üzerinden otomobilin geçmesi ve M.Ç.'nin arkadaşını arabasına alarak olay yerinden uzaklaşması ile polisin havaya ateş etme anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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