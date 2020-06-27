Diyarbakır'da 2016 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen, aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili PKK'lı terörist yakalandı.
Diyarbakır'da aynı aileden 5 sivili şehit eden terörist yakalandı
27.06.2020 - 19:20 | Son Güncelleme: 27.06.2020 - 19:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'da 2016 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen, aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili PKK'lı terörist yakalandı.
Etiketler : diyarbakır,pkk,terörist,
714029 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/714029.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER