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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: (Covid-19 salgınında) En kötüsü henüz gelmedi
29.06.2020 - 19:18 | Son Güncelleme: 29.06.2020 - 19:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: (Covid-19 salgınında) En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz"
Etiketler : DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus,Covid-19,salgın,
714477 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/714477.aspx
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