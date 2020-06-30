Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin ByLock'un kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olduğu yöndeki kararını onayan Yargıtay Ceza Genel Kurulu, gerekçesinde "Failin bilerek ve isteyerek ByLock sunucusunda kayıtlı bir 'User-ID' aldığının belirlenmesi, ByLock sistemine dahil olup ancak bir örgüt üyesinin sahip olabileceği gizli haberleşme imkanına kavuştuğunun, dolayısıyla en azından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğunun kabulü için gerekli ve yeterli olacaktır" değerlendirmesi yaptı. Anayasa Mahkemesi de TÜRKSAT davası sanığının yaptığı bireysel başvurunun reddi kararının gerekçesinde "Anayasal düzeni ortadan kaldırmayı amaçlayan bir terör örgütüyle ilgili istihbarat çalışmaları sırasında rastlanan ByLock uygulamasına ilişkin verilerin, bu örgütle ilgili yürütülen soruşturma ve yargılamalarda maddi gerçeğe ulaşılmasına katkı sunması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.