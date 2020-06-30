Türkiye Büyük Millet Meclisi Yerleşkesi ve Eklentilerine, 01-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyecek
TBMM'ye 01-31 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyecek
30.06.2020 - 14:39 | Son Güncelleme: 30.06.2020 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yerleşkesi ve Eklentilerine, 01-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyecek
Etiketler : TBMM,ziyaretçi,
714676 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/714676.aspx
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