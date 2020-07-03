Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 2011 yılında kabul edilen ve aile yapısını tehdit eder hâle gelen İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçileceği müjdesini verdi. Kurtulmuş, 30 yerel televizyonda yayımlanan "Anadolu Soruyor Programı"nda tepki çeken sözleşmenin iptaline ilişkin şunları söyledi:

İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması gerçekten yanlıştı. Milletimizin ve çoğu arkadaşımızın kanaati de bu noktadadır. İstanbul Sözleşmesi olmazsa Türkiye'de kadına karşı şiddet artar tezi de bir şehir efsanesidir. Yalan, bir yanlış propagandadır. Türkiye'de bütün siyasi partilerin tabanlarında İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması ya da bunun bir düzenlemeyle revize edilmesi konusunda çok ciddi beklentiler vardır. Bunun aileye zarar verdiği konusunda endişeler var. Tabii ki, yani siyaset şöyle bir şey değil, siyaset yukarıda bir alan ve halk ne düşünüyor bununla ilgilenmeyen bir alan değil. Halkımızda böyle büyük bir beklenti varken AK Parti olarak biz buna bigâne kalmayız. Nasıl usulünü yerine getirerek bu sözleşme imzalanmışsa, aynı şekilde usulü yerine getirilerek bu sözleşmeden çıkılır.