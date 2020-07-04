İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, idari soruşturma kapsamda, bakanlık tarafından bir mülkiye başmüfettişi, bir polis başmüfettişi ve bir jandarma müfettişi görevlendirildi.
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin idari soruşturma başlatıldı
04.07.2020 - 10:49 | Son Güncelleme: 04.07.2020 - 11:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.
Etiketler : içişleri bakanlığı,
715566 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715566.aspx
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