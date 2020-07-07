Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır? 2020 MSB sözleşmeli er başvuru şartları neler? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli er alımı başvuru duyurusu yayımlandı. Vatani görevini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan kılavuzda yayımlanan şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilecek. Adaylar başvurularını personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek. İşte 2020 MSB sözleşmeli er alımı başvuru işlemleri...

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular 6 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri aralığında yapılabilecek. Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

Tercih ekranında; K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı arasından birinci, ikinci ve üçüncü tercihler mutlaka belirtilecek ve tercih önceliğine göre sıralanacaktır. Sınavlarda başarılı olan adaylar, başvuru formunda belirttikleri tercih sırasına göre ve sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralamasına göre Kuvvet Komutanlıklarına ayrılacaktır.

Adaylar, eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.

Adaylar, Terhis Belgesinin aslını veya e-Devlet üzerinden alınacak bilgisayar çıktısını getireceklerdir. Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar için, askerlik durum belgesi terhis belgesi yerine kabul edilmeyecektir.

Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar ise Askerlik Durum Belgelerini e-devlet üzerinden temin edebileceklerdir (onaylı olması şartı aranmayacaktır).

MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden, adaylar;

a. FYT'ye katılabilmek için "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu" ve

b. "FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" ile sınava katılacaklardır.

Rapor ve Muvafakat Yazısı örnekleri kılavuza eklenmiştir.

Adaylar başvuru yapmadan önce mutlaka kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar

.Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır.