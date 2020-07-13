Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ASELSAN’ı ziyaret ederek, Fırat Projesi kapsamında modernize edilen M60T tanklarına kazandırılan yeni teknoloji ve kabiliyetleri inceledi. ASELSAN’da yapılan çalışmalarla tankın üzerine tehdit, uyarı, ikaz sistemleri, çeşitli görüntüleme sistemleri, karşı tedbir sistemleri konulduğunu anlatan Demir, şunları kaydetti: Dünyada sadece üç ülkede bulunan aktif koruma sistemleri bu tanka yerleştirilmiş durumda. Bu da savunma sanayimizde nereye geldiğimizin çok güzel bir göstergesi. Bu tank şu özellikleriyle dünyada çok az ülkenin başarabildiği bir tank hâline gelmiş durumda. Altay tankında kullandığımız ve kullanacağımız bir dizi sistemi burada da uygulamış oluyoruz. Demek ki bu tank kazandığı kabiliyetler ile dünyadaki en kabiliyetli tanklar sınıfına girmiş oluyor. M60 tankının yanında envanterde bulunan Leopard tanklarının da modernizasyon işlemi devam ediyor.

ANKARA İHA