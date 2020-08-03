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Bakan Selçuk duyurdu! 13-18 yaş arasındaki çocuklara kariyer planlaması
03.08.2020 - 09:54 | Son Güncelleme: 03.08.2020 - 09:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde koruma altında bulunan 13-18 yaşları arasındaki çocuklarımızın kariyer planlamalarına destek olarak onları geleceğe hazırlayacağız.” dedi.
Etiketler : bakan selçuk,
722418 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/722418.aspx
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