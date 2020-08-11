Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK terör örgütü, beş yıl önce dağlardaki çatışmayı şehirlere indirmeye çalıştı. Ancak Türk ordusu ve polisi, başarılı operasyonlar ile buna izin vermedi. Mardin Nusaybin’de çukur kazıp barikat kuran, yollara, çukurlara patlayıcı tuzaklayan teröristler okullara da büyük hasar verdi. Güvenlik güçleri tarafından yürütülen “Atmaca-7 Müşterek Özel Birlik Operasyonu” ile ilçede huzur ve güvenin tesis edildi. Bölgede sosyal yaşam canlandı, evleri ve iş yerleri hasar gören vatandaşlara yenileri verildi. Toplam dokuz okulun yıkıldığı, 22 okulun tahrip edildiği Nusaybin’e geçen yıl üç, bu yıl da beş okul binası kazandırılarak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Fırat, Abdülkadir Paşa, Yenişehir ve Zeynelabidin Mahallelerinde TOKİ tarafından inşa edilen modern okul binaları yeni eğitim öğretim yılına hazırlandı. Binaların son derece modern olduğunu belirten İlçe Millî Eğitim Müdürü Ümit Çetin “Artık eğitim açısından çok rahatladık. Tekli eğitime geçme konusunda da birçok şehirden şanslıyız. Daha hızlı tekli eğitime geçecek konuma geldik. Derslik ve personel gibi konularda da bütün imkânlara sahibiz. Yeni okul binalarında bütün ihtiyaçlar düşünülmüş. Okullarımızın içerisinde spor tesisleri, kütüphaneler, atölyeler, jeneratörler ve avluların ağaçlandırılmasına kadar her şey hazır. İnşallah okullarımız 2020-2021 eğitim öğretim sezonunda eksiksiz olarak faaliyete girecek” diye konuştu.