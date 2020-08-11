Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Soylu, “İçeride bitme noktasına gelen PKK, bugün varlığını sürdürebilmek için DEAŞ'ın sarstığı iki devletin topraklarında maalesef hem Avrupa hem Amerika ortak hareket edebiliyorlar. 3 büyük harekât olan Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı operasyonlarıyla dışarıdaki planlarını bozduk. Bu operasyonların da desteği ile içeride PKK'ya karşı müthiş bir mücadele içerisindeyiz” diye konuştu.

Ege’de göçmen botlarının batırılarak insanların ölüme terk edilmesine tepki gösteren Bakan Soylu “Dünya’nın bizim ülkemize bir teşekkür borcu vardır. Sadece küresel terörde değil göç meselesinde bir teşekkür borcu vardır. Ege’de hala göçmen botu batırıyorlar. Maalesef botlara şişi batırıp botun üzerindeki insanları ölüme terk ediyorlar. Bu hayvanlıktır. Bunu çok net söylüyorum. Hatta NATO’nun, Frontex’in bölgedeki görevli gemilerin şahit olduğu ve raporlarına geçen olaylar var. Frontex diye uydurma bir teşkilat kurdular. Kurdukları teşkilatın bir tek amacı var. Yaptıkları rezillikleri örtmek" dedi.

TOPYEKÜN DENETİM

Öte yandan Bakan Soylu, bugün Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yüksek yoğunluklu bir denetim gerçekleştirileceğini duyurdu. Denetim detayları için bakanlık 81 il valiliğine genelge gönderdi.