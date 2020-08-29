Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de artıran vatandaşlar, Şenyayla’da eski huzurlu günlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Köy sakinlerinden Tevekli Şahin “Huzurun sağlanmasıyla yıllar sonra topraklarımıza dönerek modern evler yaptık. Artık burada silah seslerinin yerine çocukların, koyun ve keçilerin sesi yankılanacak” dedi. Bölgede huzurun sağlanmasıyla dinleme tesisi kuran Ramazan Akman ise güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde terörün bitirildiğini, yatırımların arttığını kaydetti. Akman “Yaylalarımız çok güzel ve verimli. Her yıl binlerce koyun burada otlatılıyor. Yatırımlarla bölgenin turizminin de gelişeceğine inanıyoruz” diye konuştu.