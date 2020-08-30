Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.
MSB: Kuzey Irak’ta 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
30.08.2020 - 17:28 | Son Güncelleme: 30.08.2020 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yer alan Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,terörist,
728299 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728299.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER