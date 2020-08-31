Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “SosyalKorumaKalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır” ifadelerine yer verdi.
Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı
31.08.2020 - 00:17 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 00:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.
Etiketler : kısa çalışma ödeneği,
728369 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728369.aspx
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