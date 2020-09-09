Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da 5 gündür süren orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
Bakan Pakdemirli: Hatay'da 5 gündür süren orman yangınının kontrol altına alındı
09.09.2020 - 10:15 | Son Güncelleme: 09.09.2020 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da 5 gündür süren orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,Hatay,
730567 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/730567.aspx
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