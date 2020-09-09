Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 yılı Aralık ayında tartıştığı eşi Fatma Demir'i bıçaklayarak öldüren Habip Demir'in yargılanmasında karar çıktı. Mersin 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 3. duruşmasına tutuklu sanık Habip Demir, ceza evinden SEGBİS ile bağlandı. Korona virüs salgını dolayısıyla duruşmaya izleyici alınmazken, sadece tanıklar ve avukatlar katıldı.



Duruşmada mütalaa veren iddia makamı, sanığın olayı kasten yaptığını belirterek, ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaa ile ilgili konuşan Emine Demir'in oğlu Nurullah Demir, annesinin başkasıyla ilişkisinin olmadığını vurgulayarak, sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Müşteki avukatı da Emine Demir'in çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü kaydederek, sanığın sadece kasten insan öldürmekten değil canavarca hisle öldürmekten de ceza alması gerektiğini söyledi.

"Beni asın ama gerçekler ortaya çıksın"

Habip Demir ise eşiyle sürekli tartıştığını vurgulayarak, "Ben eşimin biriyle arkadaş olduğunu kendisinden öğrendim. Ancak bu arkadaşlık kötü anlamda değil sadece konuştukları anlamında. Bende sürekli bu aralarındaki samimiyeti soruyordum. Zaten biz Mersin'e geldikten sonra bütün düzenimiz, ailemizin ahlakı bozuldu. Bütün bunu da eşimin kız kardeşi yaptı. Son zamanlarda eşime göre hep başkaları canım, cicimdi. Olay günüde yine ben buna sinirlendim ve eşimi öldürdüm. Beni isterlerse assınlar ama gerçekler ortaya çıksın" dedi.

Mahkeme heyeti de sanığa 'kasten insan öldürmekten' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, hiçbir takdir indirimi uygulamadı. Ayrıca heyet, bilirkişi raporunda Emine Demir'in başkalarıyla ilişkisi olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Olayın geçmişi