Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak’ta 37'si Elazığ'da 4'ü Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce yapının hasar gördüğü deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Elazığ’a geldi. Bakan Kurum, kentte çalışmaların sürdüğü Karşıyaka, Çatalçeşme, Mustafapaşa, Aksaray ve Sürsürü Mahalleleri, Bizmişen Bölgesi ile Değirmenönü köyünde yerinde inceleme yapacak.



Kente gelen Bakan Kurum’u, havalimanında Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar, Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, diğer protokol üyeleri ile ilgili kurum müdürleri karşıladı.

Bakan Kurum, beraberindekilerle birlikte şantiye alanlarına hareket etti.