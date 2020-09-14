Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan inceleme gezisinin ardından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “ 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesindeyiz. Sabahın erken saatlerinden beri buradayız. Türkiye’nin, özellikle dünyanın en önemli projelerinden bir tanesini yapmak için bütün arkadaşlarımızla birlikte özverili bir şekilde çalışıyoruz.

Proje kapsamında 5 bin kişi çalışıyor. Bu sayının 600 civarındaki sayı mühendis çalışanlar. Türkiye’nin ve dünyanın en önemli projelerinden bir tanesi ve rakamlar sembol rakamlardır.

Su yüzeyinden 318 metre yükseklikteki çelik ayaklar, dünyanın en büyük çelik ayaklı köprüsü olacak. Yine iki çelik ayak arası uzunluk ise 2023 metre olacak. Toplamda da 4 bin 600 metrelik bir köprü uzunluğu var” dedi.

Çanakkale Boğazı'nın çalışmalar kapsamında bazı zamanlarda trafiğe kapatıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, "Bunlar sadece saatlerle kısıtlı.

İnşallah 18 Mart 2022'de dünyanın gözü önünde hep beraber burayı açacağız. Bu projeler çok önemli. Bu projelerde çalışmak, yönetmek ayrı bir değer.

Biz de bunun kıymetini biliyoruz. İnşallah gelecek nesillere çok örnek projeler olacak. İnşallah buraya sık sık geleceğiz” şeklinde konuştu.

1.5 SAAT 6-7 DAKİKAYA DÜŞECEK

Öte yandan Bakan Karaismailoğlu Kuzey Marmara Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla trafikte geçen sürelerin de büyük oranda düşeceğini belirtti.

Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“21 Aralık'ta 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız. Malkara-Çanakkale arası 101 kilometrede yine bu proje kapsamında tamamlanacak. Tamamlandığında 1,5 saat süren yolculuklar 6-7 dakikaya düşecek. Çanakkale Köprüsü’nde olduğu gibi ülkemizin her bir noktasında çok değerli çalışmalarımız var. Yine Marmara Bölgesi’ni 400 kilometrelik bir aksla tamamlayan Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlamış olacağız."