Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahallî polisler saldırı metodunun ilk olduğunu belirtiyor. Olayın ardından bölgeye giden Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık “Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde Kızılay amblemi taşıdığı için dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu olay, bütün insanlığa yapılmış bir eylemdir" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise “Dünyadaki bütün muhtaçların ve mazlumların kardeşi Kızılay’a yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz” dedi.

AFRİN’DE TERÖR SALDIRISI: 9 ÖLÜ

Öte yandan, muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 9 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Millî Savunma Bakanlığı, “Terör örgütü PKK/YPG, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için yine masum sivillere saldırdı” açıklamasını yaparak saldırıyı kınadı.