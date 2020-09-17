Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Asil milletimize yeni müjdeler vermek için araştırmalarına devam eden Fatih sondaj gemisine Karadeniz’de, Yavuz sondaj gemisine ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine de Doğu Akdeniz’de koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
MSB: Fatih, Yavuz ve Barbaros Hayreddin Paşa gemilerine refakat görevi kararlı bir şekilde devam ediyor
17.09.2020 - 11:50 | Son Güncelleme: 17.09.2020 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de Fatih sondaj gemisine, Doğu Akdeniz’de de Yavuz sondaj gemisine ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine koruma ve refakat görevlerinin devam ettiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fatih Sondaj Gemisi,Yavuz Sondaj Gemisi,Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi,
732486 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/732486.aspx
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