Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Asil milletimize yeni müjdeler vermek için araştırmalarına devam eden Fatih sondaj gemisine Karadeniz’de, Yavuz sondaj gemisine ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine de Doğu Akdeniz’de koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.