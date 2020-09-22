Ankara Valiliği, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Silahlı bir kavga sonucu Keçiören E A Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışma fiziki saldırıya dönüşmeden görevlilerimizle önlenmiş olup sorumlular hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.
Ankara Valiliğinden hastanede meydana gelen olaya ilişkin açıklama
22.09.2020 - 08:53 | Son Güncelleme: 22.09.2020 - 09:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Valiliği, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden görevliler tarafından önlendiğini ve sorumlular hakkında tahkikat başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara Valiliği,Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi,sağlık çalışanlarına saldırı,
733608 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/733608.aspx
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