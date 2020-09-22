Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Valiliği, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Silahlı bir kavga sonucu Keçiören E A Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışma fiziki saldırıya dönüşmeden görevlilerimizle önlenmiş olup sorumlular hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.