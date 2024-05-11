TMSF dev şirketi satışa çıkardı! İşte istenen rakam

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Resmî Gazete’de yayımlanan ilanla Mondi Mobilya’yı satışa çıkardı. Muhammen bedeli ise 1.200.000.000,00 TL (Bir milyar iki yüz milyon Türk lirası) olarak belirlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Mondi Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi payları açık artırma yoluyla satışa sunulacak.

MUHAMMEN BEDEL 1.200.000.000,00 TL

Bağımsız değerleme şirketi tarafından hazırlanan rapora göre Mondi Mobilya’nın muhammen bedeli 1.200.000.000,00 TL (Bir milyar iki yüz milyon Türk lirası) olarak belirlendi. Yatırımcılar teklif vermeden önce satış ilanında belirtilen şartları sağladıkları takdirde Mondi Mobilya tesislerini gezebilecek ve şirkete ilişkin detaylı bilgilere erişim imkânı bulabilecek.

Yatırımcıların, ihale şartnamesi kapsamında hazırladıkları kapalı teklif zarflarını, en son 24 Haziran 2024 saat 16.30’a kadar “TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” adresine elden teslim etmeleri gerekiyor.

Mondi Mobilya’nın 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi kayyıma devredilmiş ve Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu müsadere kararının Yargıtay tarafından da onanmasıyla mülkiyeti hazineye intikal etmişti.