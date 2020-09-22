Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teşkilatlara dağıtılmak üzere hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ön sözüyle başlayan kitapçıkta, salgın, "Yeni koronavirüs salgınının dünya ve Türkiye'deki gelişimi ile alınan tedbirler", "Salgın sürecinde uygulanan ekonomik ve sosyal tedbirler", "Salgınla mücadelede ülkemizin yapmış olduğu dış yardımlar" başlıklarıyla anlatılıyor.

Kitapçıkta ayrıca, "Salgın sürecinde yurt dışından ülkemize tahliye edilen ve tedavi amaçlı getirilen vatandaşlarımız", "Covid-19 sürecinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik diğer çalışmalar", "Salgınla ilgili ülkemizin yürüttüğü diğer uluslararası iş birliği girişimleri", "Ülkemizin salgınla mücadeledeki başarısı ile ilgili yabancı medya kuruluşlarında yer alan haberler ve uluslararası kuruluş yetkililerinin ifadeleri" başlıklı bölümler yer alıyor.

"Şehir hastaneleri büyük imkan sağlamıştır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilk defa 31 Aralık 2019'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid 19) salgınının, dünyanın son bir asırda karşılaştığı en ciddi sağlık krizlerinden biri olduğunu ifade etti.

Şimdiye kadar 1 milyona yakın insanın hayatına mal olan bu salgına gelişmiş ülkeler dahil birçok ülkenin hazırlıksız yakalandığını ve çok ciddi sıkıntılar çektiklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ülkemiz ise salgınla mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın tecrübeli liderliğinde başarılı bir sınav vermiş, ortaya koyduğu süreç yönetimi ile dünyada pozitif ayrışan model ülke konumunda olmuştur. Salgına karşı Sağlık Bakanlığının yönetim ve koordinasyonunda yürütülen başarılı çalışmalarda, hiç şüphesiz ki 18 yıllık AK Parti iktidarlarında gerçekleştirilen yeni modern şehir hastaneleri gibi devasa sağlık yatırımları ve önemli ölçüde artırılan doktor ve diğer sağlık personeli kapasitesi büyük bir imkan ve avantaj sağlamıştır. Yine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağlamış olduğu hızlı karar alma ve uygulama mekanizması da mücadelede etkinliği artırmış ve başarıda önemli bir rol oynamıştır."

"Destek miktarı yaklaşık 500 milyar liraya ulaştı"

Türkiye'nin salgının ekonomik ve sosyal etkilerini asgariye indirme konusunda da iş dünyası ve mağduriyet yaşayan vatandaşlara yönelik kapsamlı ekonomik ve sosyal destek paketlerini hazırlayarak uygulamaya soktuğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin uygulamış olduğu Ekonomik İstikrar Paketindeki destek miktarı yaklaşık 500 milyar liraya ulaşmış bulunmaktadır. Bu süreçte yine yurt dışında 141 ülkede geçici statüde bulunan 90 binden fazla vatandaşımız salgın nedeniyle yurda getirilmiş, 14 günlük zorunlu karantina hizmetleri ücretsiz olarak karşılanmıştır. Benzer şekilde salgın sürecinde yurt dışında yaşayanlarla birlikte, tedavi imkanı bulamayan 33 farklı ülkeden 143 vatandaşımız da ambulans uçaklarla ücretsiz bir şekilde ülkemize getirilmiş ve tedavileri yapılmıştır."

Yılmaz, Türkiye'nin büyük devlet anlayışı ve "insanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla her türlü imkanını seferber ederek vatandaşının yanında olurken, yıllardır sürdürdüğü "insani dış politika" ile 150 civarında ülkeye ve uluslararası kuruluşa yardım eli uzattığına dikkati çekti.

"Covid-19'u birlikte yenelim"

Kitabın içeriği hakkında da bilgi veren Yılmaz, salgının dünya ve Türkiye'deki gelişim süreciyle birlikte, Türkiye'nin gerek kendi vatandaşlarına gerekse dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin yabancı ülkelere yapmış olduğu yardım ve salgının etkilerini azaltmaya yönelik uyguladığı ekonomik ve sosyal tedbirlerin aktarılmaya çalışıldığını vurguladı.

Kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "Yüzyılın salgını olarak tüm dünyayı derinden etkileyen bu salgında, esas itibariyle dünya ve ülkemizde yaşananları ve mücadelede yapılanları tarihe mal etmek üzere kayıt altına almaya çalıştık." ifadesini kullandı.

Yılmaz, salgında, mücadelede hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dilerken, hayatlarını riske atarak fedakarca çalışan doktor ve diğer sağlık çalışanlarına da şükranlarını sundu.

"Temizlik, maske, mesafe" kurallarına riayet edilmesi uyarısında bulunan Yılmaz, "Covid-19'u birlikte yenelim." dedi.