İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen iki ayrı operasyonda 4 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir” denildi.
Siirt‘te 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi
28.09.2020 - 22:28 | Son Güncelleme: 28.09.2020 - 22:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt‘te 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
735165 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735165.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER