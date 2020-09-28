İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen iki ayrı operasyonda 4 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir” denildi.