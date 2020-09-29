Davaya bakan İzmir 8. Tüketici Mahkemesi, içinden sakız çıkan suyun davacı tarafından içilmediği, bu yüzden de manevi zararın oluşmadığı sonucuna ulaştı. Davacının damacana bedelinden başka ispatlanan maddi zararının bulanmadığına hükmeden mahkeme, bu gerekçelerle su bedeli 6,50 liranın dava tarihinden işleyecek kanuni faiziyle davalıdan tahsiline karar verdi. Ayrıca manevi tazminat ile su bedeli dışındaki maddi tazminat istemini de reddetti. İstinaf yoluna başvurulmasının ardından İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi de aynı yönde karar verdi. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ise istinaf mahkemesi kararını onadı.
Emsal bir karar daha! Sakıza tazminat gerekmez
29.09.2020 - 06:15 | Son Güncelleme: 29.09.2020 - 06:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’de yaşayan bir kişi, satın aldığı damacana suyun içinden çiğnenmiş sakız çıktığı için 2 bin 400 lira maddi, 5 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açtı.
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735222 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735222.aspx
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