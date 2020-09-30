MSB:"Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA’larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır. Bunlar Ermenistan’ın karşısında Türkiye’nin olduğu algısı oluşturarak arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir. Nitekim bu iddialar kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır. Diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri; kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir."
MSB'den Ermenistan'ın SİHA iddiasına yalanlama
30.09.2020 - 16:50 | Son Güncelleme: 30.09.2020 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, 'Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçak ve SİHA’larının kullanıldığına dair kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır' açıklaması yapıldı.
Etiketler : msb,
735600 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735600.aspx
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