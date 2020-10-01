Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan MYK toplantısında, devam eden kongre süreciyle ilgili uyum mesajı vererek milletvekillerine uyarılarda bulundu. Toplantıda, AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir kongre süreci ile ilgili bir sunum yaptı. Pandemi döneminde partiye üye olanlarının sayısının 650 bini bulduğunu ve 1 milyon hedefine yıl sonunda ulaşmayı hedeflediklerini belirten Kandemir “Seneye bunu revize edeceğiz. 2 milyon yeni üye yapacağız” dedi. Sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, kongre sürecinden memnun olduğunu ifade ederek “Yüzde 65 değişim çok önemli. Arkadaşlarımız devrim niteliğinde bir çalışma yürütüyor. Eski il başkanlarımızı da kırmadan süreç yürütülmeye çalışılıyor.” diyerek tebrik etti.

NEFSANİ DAVRANMAYIN!

Toplantıda, il başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanları arasında kongre sürecinde dönem dönem yaşanan uyum sıkıntısı da masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarını bu konuda uyardı. Erdoğan “Belediye başkanları ve milletvekillerimiz, il başkanlarımız ile uyumlu olmalı. Kendi aralarında rekabet olmamalı. Milletvekili arkadaşlarımız nefsani davranmamalıdır. Milletvekili arkadaşlar, tabii ki kanaat bildirebilir. Ancak, milletvekili arkadaşlarımız teşkilat işlerine çok karışmasın. Nihai kararı verecek mekanizmalar bellidir. Son kararı Genel Merkez verir. Bunu onlara da anlatalım” dedi. Erdoğan ayrıca, kongre sürecinde yaşanan değişimle beraber yeni seçilen başkanların parti felsefesiyle uyumlu olması konusuna da vurgu yaptı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekim ayında başlayacak il kongrelerinde bütün büyükşehirlere gitmeyi planladığı öğrenildi. Erdoğan'ın, ilk olarak Kayseri veya Malatya’ya önümüzdeki günlerde gidebileceği belirtildi.