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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı:7 milyon 129 bin 904 denetim gerçekleştirildi
02.10.2020 - 11:43 | Son Güncelleme: 02.10.2020 - 11:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Covid-19 tedbirleri kapsamında 7 milyon 129 bin 904 denetim, 169 bin 109 ihbar ve şikayet üzerine kontrol gerçekleştirilmiştir. 1 Ekim itibariyle 93 bin 725 kişi kapasiteli yurt ve pansiyonlarda 2 bin 474 kişi zorunlu izolasyona tabi tutulmaktadır. Bugüne kadar 5 bin 23 kişi bu noktalarda misafir edildi."
Etiketler : İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı:,
736041 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/736041.aspx
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