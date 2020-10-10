Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şüphelinin adresini tespit etti. Özel harekat timlerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon! Çok sayıda gözaltı var
10.10.2020 - 02:02 | Son Güncelleme: 10.10.2020 - 02:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi.
Etiketler : pkk operasyonu,istanbul pkk,
737791 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/737791.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER