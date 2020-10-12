Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 58 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 895’e yükseldi. Bugün toplam 115 bin 605 test yapılırken, bin 614 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 337 bin 147 oldu. Bugün iyileşen bin 301 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,9, toplam ağır hasta sayısının ise bin 417 olduğu açıklandı.

“Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin” ifadelerine yer verdi.