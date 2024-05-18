Köstebek kimlerle temas kurdu, araştırılıyor! Bilgiler Dinçer’in havuzundan mı geldi?

Firari FETÖ’cü Cevheri Güven’e bilgi sızdırdığı tespit edilince tutuklanan ‘Narkotik’ polisi Serkan Dinçer’in bağlantılarını MİT mercek altına aldı. Gizli bilgilerin havuz gibi toplandığı isim olan Dinçer’in, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bağlantı kurduğu polis müdürlerinin kimlikleri araştırılıyor.

HABER MERKEZİ - Ayhan Bora Kaplan’a yönelik operasyonun ardından, söz konusu suç örgütüne yönelik soruşturma sürecinde muhalif basına görüntü ve bilgi servis edildiği iddiası akıllara FETÖ’cü Cevheri Güven’e bilgi ve istihbarat sağladığı tespit edilip tutuklanan polis memur Serkan Dinçer’i getirdi.

Söz konusu iddiayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın “FETÖVARİ” açıklaması güçlendirirken, yapılan incelemelerde tüm gizli bilgilerin Dinçer’de toplandığı ortaya çıkmıştı. Bir polis memurunun ulaşamayacağı bilgileri elde ederek Güven’e servis eden Dinçer’e, bu bilgileri kimin verdiği konusunda İçişleri Bakanlığının talimatıyla idari soruşturma başlatılırken MİT de bağlantılarını mercek altına aldı.

Gizli bilgilerin bir “havuz” gibi Dinçer’de toplandığı, ardından da servis edildiği iddia edilirken, Dinçer’in aktif görevdeki üst düzey emniyet müdürleriyle bağlantıları da incelemeye alınmıştı. Öç alma duygusuyla hareket ettiği belirtilen Dinçer’in cep telefonu ve kullandığı bilgisayarına el konulmuştu. Telefonları ve HTS kayıtları uzun süre kontrol edilse de bir türlü yakalanamayan Dinçer, açık vermeden köstebekliğe devam etmişti. Özel bir kanal kullanarak Güven’e ulaşan Dinçer’in, internet veri sistemi üzerinden bilgi aktarımında bulunduğu belirlenmişti. Dinçer’i, özel bir ekibin yemleme taktiği deşifre etmişti. Başka görüştenmiş gibi gözüken FETÖ’cüler için kullanılan “renklendirilmiş” statüsünde yer alan Dinçer, ekipten gelen bilgiyi Güven’e servis edince yakayı ele vermişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan polis müdürleri hakkında da benzer iddialar ortaya atıldı. Teknik takip yoluyla elde edilen bilgi ve görüntüleri başka organize suç örgütlerine servis ettikleri iddia edilen polis müdürlerinin incelenen dijital verilerinde, bilgi ve belgelerin, aynı zamanda bazı bürokrat ve siyasilerle de paylaşıldığının belirlendiği öne sürüldü.