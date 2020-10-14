Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dikey bahçeleri söküp duvarları boyatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu yaptıklarını "Bir şehrin bu tarz şeylere ihtiyacı yok. Eleştirilerin hepsi kulaktan dolma bilgiler" diye savundu.

İmamoğlu, "Birkaç açıdan bakmak lazım olaya. Zamanında böyle bir tercih yapılmış. Şu an birçok yerde kasnağın ömrü bitmiş. Burada yapılan sponsor destekli bir sanatsal deneme var. Muhtelif yerlerde farklı düşüncelerimizde var. Kalıcı bir takım sanatsal öğeler yapacağız. Bazı noktalarda da çok az olmakla beraber bitki düşündüğünüz yerlerde var. Bir şehrin bu tarz şeylere ihtiyacı yok. Eleştirilerin hepsi kulaktan dolma bilgiler. Şimdiye kadar peyzaj konusunda yapılan yanlışların hepsini dönüştüreceğiz" diye konuştu.



ÇEVRE DERSİ

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde uzun yıllar ders veren Prof. Dr. Birpınar, "çevre dersi" başlığıyla uyarılarda bulunmuştu.

Birpınar İstanbul'da trafikteki araç sayısının 4,2 milyonu bulduğunu hatırlatarak dikey mimarinin otomobillerin çıkardığı zararlı gazları emdiğini söylemişti.

Bakan Yardımcısı, bu yüzden yeşil peyzajların insan sağlığı açısından önemli olduğunu ifade etmiş ve şunları söylemişti:

"Bahçe duvarlar belki grafitiler gibi konuşmuyorlar. Ama onlar canlılar. Yaşıyorlar. Birçok kuş ve böcek türüne de evsahipliği yapıyor. Biyoçeşitliliğe katkı sunuyorlar. Kıymamak lazım. Çevre meselesi önleyici hekimliktir. Çevreye ne kadar yatırım yaparsanız, o derece sağlık masrafınız azalır. Birçok yararı olan ve sorunsuz çalışan bir sistemi yıkmak kimseye fayda vermez. Gelin bu hatadan dönün. Yarın daha büyük bedel ödenmesin."

Bakan Yardımcısı Birpınar'dan İBB'ye peyzaj çağrısı: Hatadan dönün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "daha maliyetli" diyerek yol kenarlarındaki peyzajları sökmeye başlamasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.